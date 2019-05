Le squadre giovanili della Pallavolo Grosseto brillano fra derby e coppe

GROSSETO – Bei successi per le squadre giovanili della Pallavolo Grosseto. Esordio scoppiettante con una vittoria per 4-0 per le Under 12 della Shine On nera, che prevalgono fuori casa contro le pari età di Massa Riotorto. Le piccole hanno dominato totalmente la scena, chiudendo rispettivamente i 4 tempi per 19-25; 11-25; 12-25 e 22-25. Mister Natalini ha avuto modo di fare giocare tutte le bimbe a disposizione, che hanno risposto in maniera egregia, incoraggiando e sostenendo le compagne che si trovavano alla prima esperienza assoluta in una partita ufficiale.

Le grossetane hanno mostrato un bel gioco, tecnico e pulito, cercando incessantemente di trovare il ritmo e la sintonia giusti per giocare al meglio e portare a casa il risultato.

Qualche errore in ricezione, dovuto probabilmente alla sospensione delle partite di queste ultime settimane, non hanno offuscato la determinazione di queste giovani atlete che

terminano con un meritato successo questo incontro, con la soddisfazione per il Mister Natalini, consapevole che ci sono grandi margini di miglioramento, mettendocela tutta, come sempre.

Shine on convocate: Aurora Bracci, Gaia Buonocore, Diletta Domenichelli, Elisabetta Mazzi, Laura Pinzuti, Sara Riitano, Alice Romanini, Chiara De Maria, Ester Ducchi e Caterina Frosolini. All: Maurizio Natalini e dirigente accompagnatore Sonia Biasiolo.

Nella Palestra ITI a Grosseto buon esordio per le dodicenni della Shine On rossa allenata dal Mister Stefano Cantini contro la Pallavolo Follonica. Come l’altro gruppo nera, il sestetto grossetano vede all’interno di essa delle bimbe che hanno iniziato da pochissimo a giocare a volley; la scelta tecnica di dividere il gruppo esistente che ha terminato la prima fase del campionato in due gruppi omogenei ed unirle alle nuove arrivate ha dato oggi i primi ottimi risultati in quanto le bimbe, oltre ad avere la possibilità di giocare di più (tutte), hanno oltremodo giocato in modo costruttivo ed affiatato facendo vedere ottimi approcci pallavolistici e buoni fondamentali.

Il risultato di 3 a 1 per le grossetane sul Follonica è arrivato senza grandi difficoltà e le bimbe hanno fatto subito gruppo, punto questo fondamentale di una squadra vincente.

SHINE ON ROSSA GROSSETO-PALLAVOLO FOLLONICA 3 a 1 25-21 / 25-21 / 23-/25 / 25-16. Le convocate: Laura Reali, Anna Denei, Erica Picchianti, Chiara Rastrelli, Sofia Marconi, Gaia Aurora D’Avanzo, Aurora Savonarola, Maddalena Esposito, Alyssa Schiattarella, Lavinia Fantacci e Gaia Tizzi. Dirigente accompagnatore Laura Angeli.

Successo per 2-1 per le Under 13 del Beauty Center contro il Grosseto Volley ai quarti di finale territoriale (13-25, 25-19, 21-25).

Derby ancora più sentito da entrambi le squadre vista la posta in palio, ovvero l’accesso alla Final Four. Un pubblico degno delle grandi occasioni ha surriscaldato l’atmosfera di una partita tra due grandi squadre che non potevano che offrire un bello spettacolo, e così è stato. Il primo set è partito con le Tigrotte sempre in vantaggio, grazie ad un bel gioco composto e organizzato. Inizia il secondo set e il Grosseto Volley capovolge la situazione passando in vantaggio di diversi punti, causa anche errori in battuta ed in fase di ricezione e difesa delle rivali. Sprint finale del Beauty Center che recupera molti punti, ma non abbastanza da portarsi a casa la frazione. La tensione sale, l’atmosfera diventa pesante.

Terzo set infuocato, con la Pallavolo Grosseto che inizia a fare la voce grossa, va avanti di diversi punti, ma le avversarie non mollano e si riavvicinano palla su palla fino ad aggiudicarsi il set e la vittoria finale tra gli applausi di un tifo da stadio.

Le convocate: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa Di Clemente, Asia Barbarossa, Caterina Tei, Benedetta Gargani, Emma Belli Rabagli, Chiara Corsi, Giada Terrosi, Margherita Verni, Sofia Gregori e Lara Pettorali. Allenatore Roberta Colella e Dir. Acc. Giulia Branca.

Netta vittoria per 3 set a 0 contro il Grosseto Volley nel derby delle Under 14 di Coppa San Ranieri per il team seguito da Ilaria Colella. Risultato secco, dove la superiorità tecnica è stata evidente. Solo il primo set è stato un po’ più combattuto causa dei troppi errori delle nostre ragazze. Con questa vittoria Azzurra Grosseto passa in testa alla classifica della Coppa San Ranieri a punteggio pieno. Le convocate: Bardini, Barbarossa, Biserni, Caselli, Magnani, Mazzei, Ricci, Sallei, Silvestri e Toniazzi. Dir. Acc. Elena Pasqui.

Anche le Under 17 del Cpd Branca si aggiudicano il derby, dopo ben due ore di gioco, per 3 set a 2, contro la squadra Vigili del Fuoco, in Coppa Basso Tirreno. Primo set da dimenticare per le ragazze di Colella che però cambiano marcia nel secondo e sempre più determinata ed agguerrita anche nel terzo. Il quarto invece causa troppi errori in battuta ed in ricezione va a favore dell’avversario. Nel quinto set, tutte e due le compagini scendono in campo con la volontà di vendere cara la pelle. Si lotta punto a punto fino all’estremo delle forze ma è il sestetto del Presidente Tinacci ad aggiudicarsi la vittoria. Le convocate: Biagioli, Caselli, Danaila, Fanciulli , Forti, Magnani, Manaschi, Raulli, Schiavo e Spina. Dir. Acc. Stefano Raulli.