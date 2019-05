La Gea fa la voce grossa ai quarti, travolta in casa Banca Cras Asciano

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto fa subito la voce grossa nei quarti di finale del campionato di serie D, travolgendo in gara1 la Banca Cras Asciano (78-48 il finale) davanti al pubblico amico, che ha gremito il Palasport di via Austria. I biancorossi allenati da Pablo Crudeli hanno chiuso i conti praticamente nei primi venti minuti, con 52 punti di ottima fattura e l’approccio giusto alla gara. La Gea dopo pochi secondi dall’inizio del terzo quarto ha raggiunto il massimo vantaggio di 39 lunghezze, sul 60-21, poi è iniziata la rotazione dei quintetti per far rifiatare lo “starting five” e il divario si è stabilizzato sui trenta punti, con l’Asciano che si è un po’ ripreso, dopo una seconda frazione da incubo.



“I ragazzi – sorride il coach Pablo Crudeli – sono stati perfetti nel primo tempo: hanno avuto un grande approccio alla gara ed hanno spazzato via un Asciano che mi è sembrato un po’ stanco. Non abbiamo però fatto ancora niente. Adesso dobbiamo proseguire con questa intensità nella seconda partita di mercoledì. E dobbiamo essere consapevoli che non sarà la stessa partita”.



Nella prima frazione Asciano rimane sulla scia del Grosseto fino al 6-7, poi i canestri di un ispirato Edoardo Furi e le due bombe di capitan Santolamazza fanno volare i locali fino al +10 (21-11 a 1’43). La bomba di Falchi alla sirena consente ai senesi di andare al riposo a -7. Spettacolare il secondo quarto della Gea che infila un parziale di 29-5 (18-8 in poco più di quattro minuti) e va al riposo lungo con un vantaggio di 31 punti. Il Grosseto arriva fino a 39 punti di scarto (60-21), prima di un mini-break dell’Asciano che recupera sei punti (60-27). Nella terza frazione la Gea rallenta il ritmo, riuscendo comunque a chiudere con un parziale favorevole di 15-11. Nell’ultima frazione Crudeli mette in campo un quintetto giovanissimo, dando spazio agli under 18 Piccoli, Bocchi e Baffetti. Asciano recupera fino al 29, ma la Gea riesce a chiudere a +30 facendo esplodere di gioia un palazzetto pieno e rumoroso, che ha risposto in pieno alle aspettative della società, che, approfittando dell’inizio delle semifinali della serie C femminile, ha preparato il Playoff Day, con tanto di cena e lotteria per i tifosi.

Solo vittorie casalinghe nella prima partita dei quarti di finale dei playoff di serie D:

•Campi Bisenzio-Galli San Giovanni Valdarno 57-54

•Laurenziana Firenze-Valbisenzio Vaiano 71-55

•Gea Grosseto-Banca Cras Asciano 78-48

•Club Biancoverde Firenze-Virtus Certaldo 64-55

Mercoledì si gioca gara2: ad Asciano alle 21, sugli altri tre campi alle 21,15.

Gea Basketball Grosseto-Banca Cras Asciano 78-48

GEA: Canuzzi 2, Piccoli 1, Zambianchi 4, Perin 12, Romboli 3, Morgia 17, Furi 10, Ricciarelli 7, Santolamazza 6, Roberti 16, Baffetti, Bocchi. All. Pablo Crudeli.

BANCA CRAS ASCIANO: Falcai 4, Falchi 5, Fattucchi 7, Carapelli 4, Sabia 10, Frati, Mucci 9, Savelli, L. Losigo 2, R. Losigo 4, Mini 3. All. Locatelli.

ARBITRI: Giovanni Barone di Ponsacco e Kevin Maggi di Prato

PARZIALI: 23-16, 52-21; 67-32.