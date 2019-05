Il ritratto di Giovanni Paolo II° donato ai Passionisti: durante la messa il ricordo di Dalle Luche

MONTE ARGENTARIO – Domenica sera nella chiesa della Presentazione di SS.ma al Tempio, al convento dei Passionisti del Monte Argentario, il comandante Daniele Busetto ha donato il quadro di sua proprietà raffigurante San Giovanni Paolo II, vista la ricorrenza del primo lustro della Canonizzazione dell’amato Papa e il suo legame con questi luoghi visitati il 12 dicembre del 2000. Su richiesta del comandante durante la messa è stata ricordata l’indimenticabile gentile figura del tenente di vascello Pierfrancesco Dalle Luche ed effettuata una preghiera per quanti soffrono di patologie oncologiche.

Al termine della Celebrazione Eucaristica officiata dal rettore padre Carlo Scarongella il quadro è stato benedetto e poi intronizzato su parete nel Salone della Foresteria del convento con accanto la foto del giorno e uno stralcio della cronaca della breve visita del Santo. Tale evento sarà riportato nella “Platea”, il registro degli avvenimenti più importante della Comunità Passionista, a ricordo di questo gesto significativo.

Il comandante Busetto nei suoi due interventi, prima in chiesa e poi nel salone della foresteria, ha ringraziato commosso la comunità passionista per aver voluto ospitare per sempre l’opera, sua testimonianza di fede e arte e ha poi ricordato di pregare le persone di famiglia e le altre conosciute dell’Argentario che hanno sofferto o stanno combattendo le malattie tumorali. Erano presenti il sindaco di Monte Argentario Franco Borghini e consorte, il presidente dei Marinai d’Italia di Porto Santo Stefano Efisio Armanini, alcuni storici locali, artisti e nordic wolkers e tanti amici. L’evento è stato organizzato dalla nota scrittrice di tematiche religiose Laura Metrano e il rinfresco dalla giovane ma brava Anna Fildi.