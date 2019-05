Il futuro sarà roseo per il calcio italiano?

La mancata qualificazione ai Campionati del Mondo 2018 in Russia è stata un segnale evidente delle difficoltà della Nazionale italiana. Gli Azzurri non si sono qualificati per la prima volta dal 1958. È stato uno shock, dal momento che il calcio italiano è sempre stato tra i migliori al mondo vincendo ben 4 titoli mondiali e giocando altre due finali. Con la vittoria nel Campionato del Mondo del 1934 e in quello successivo del 1938, l’Italia è anche stata la prima squadra a difendere il titolo mondiale. Il futuro sarà quindi roseo per il calcio italiano?

La prossima competizione importante è quella degli Europei che si giocheranno nel 2020. Questi daranno all’Italia la fantastica opportunità di tornare al top, e forse anche di vincere il trofeo per la seconda volta dal 1968. Al momento, la quota migliore sui siti di scommesse online è di 14/1 per la vittoria. Una grande impresa, se dovesse avverarsi. Gli Azzurri si trovano dietro all’Inghilterra, la Spagna, il Belgio e ovviamente la Francia. Quest’ultima è infatti la favorita in seguito alla grande vittoria ottenuta al Mondiale di Russia.

Prima di tutto, l’Italia deve qualificarsi per gli Europei, e se ciò dovesse accadere sarebbe la sua decima apparizione a partire dal 1968, quando si è aggiudicata il trofeo. Se la vedrà nel girone J con gli ex campioni greci, la Bosnia ed Erzegovina, la Finlandia, l’Armenia e il Liechtenstein. Gli Azzurri, favoriti nel girone, hanno affrontato i primi incontri in modo molto convincente, ottenendo il massimo dei punti nei primi due match e segnando otto goal senza prenderne neanche uno.

Questi sono chiaramente dei segnali positivi per il futuro del calcio italiano, che vedrà inseriti nella Nazionale giocatori giovani e di talento. Il giovane Moise Kean ha infatti segnato il suo primo goal in Nazionale nella partita vinta 2-0 in casa contro la Finlandia. Tre giorni dopo l’Italia ha ospitato il Liechtenstein, formazione che aveva ottenuto solo 2 vittorie nelle ultime 32 partite giocate. L’Italia ha tirato in porta ben 41 volte e La partita è finita 6-0, con Kean che ha nuovamente brillato mettendo a segno il suo secondo goal in Nazionale.

Per gli Azzurri ci sarà ora una trasferta in Grecia, che potrebbe rivelarsi la sfida più difficile nel girone. Un’eventuale vittoria dell’Italia significherebbe infatti un passo importante per la qualificazione ai Campionati Europei dell’anno prossimo.