I Giovanissimi del Gavorrano vicini alla salvezza, il maltempo ferma i baby

BAGNO DI GAORRANO – Bella vittoria dei Giovanissimi regionali del Gavorrano che vincono in rimonta (2-1) sul Gracciano e si portano al quartultimo posto della classifica. La salvezza, a tre giornate dalla fine, non è più un miraggio. I ragazzi guidati da Patrizio Marconi hanno disputato una grande partita. Dopo essere andati in svantaggio dopo appena cinque minuti hanno cambiato l’inerzia della gara nella ripresa. Il Gavorrano entra in campo più determinato e con Mancinelli prima e Vecchioni poi raggiunge e supera il Gracciano nel giro di quattro minuti. I rossoblù con questa vittoria superano il Gracciano (fermo a 17) e si porta, come detto, al quartultimo posto in classifica. La Stella Rossa che si trova a 25 punti perde in casa dello Sporting Cecina e fa sperare il Gavorrano, che continuando così può davvero fare l’impresa.



GAVORRANO: Ioele, Dema, Temperini (25′ st Fratila), Pagnini, Cappellini, Chelli, Mancinelli, Antonini (28′ st Santi), Guidi (28′ st Vecchioni), Arena, Madonna. A disposizione: Boe, Sacchelli, Giansoldati, Stoppani, Vecchioni. All. Patrizio Marconi.

GRACCIANO: Fondrelli, Persichino, Tonizzo, Corbinelli (Martinelli), Sardelli, Frati, Licari (Franchini), Romano (Clara Tibere), Isufi, Corgione, Conforti. A disposizione: Mecacci, Mattei.

ARBITRO: Boe

MARCATORI: 5′ Licari, 29′ st Mancinelli, 33′ st Vecchioni.

Sconfitta di misura per gli Allievi regionali battuti 1-0 sul campo del Gracciano, al termine di un incontro ben giocato, pur senza riuscire a recuperare il gol subito. Il mister Bisceglia, a causa di una serie di infortuni ha dovuto integrare la rosa, composta da 2005, con cinque giocatori classe 2006.

Nel fine settimana, intanto, i Pulcini 2009, guidati da Paolo Filippin, hanno partecipato al Torneo di Salivoli, mentre una violenta grandinata ha convinto gli organizzatori a rinviare il 7° torneo Franco Cioni di Salivoli riservato alla categoria Piccoli Amici 2012, al quale era invitato il Gavorrano di mister Mareno Capannoli. Rinviato invece il Torneo professionisti della categoria Pulcini 2008, organizzato dal Gavorrano Real Follonica allo stadio Malservisi-Matteini, sempre per maltempo, al 9 giugno.