Gli amatori del trofeo Paesetto pronti a sfidarsi sul giro delle Strette

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un altro mercoledì da leoni nel tabellone di gare programmate dal Marathon Bike di Grosseto. L’8 maggio sarà l’ora della prima edizione del trofeo “Paesetto”, gara di ciclismo amatoriale, che la società grossetana organizzerà assieme all’Avis e Uisp, sotto il patrocinio della Provincia di Grosseto e Comune di Castiglione della Pescaia.

Partenza alle ore 15.30 dalla località Bozzone. Gli atleti si sfideranno sul classico giro delle ”Strette” che dovranno percorrere per due volte. La novità di questa prima edizione è il senso dei giri del percorso che per la prima volta verranno fatti in senso antiorario. Il finale in leggera salita nei pressi della località Paesello per un totale di 60 chilometri. Ritrovo e iscrizioni al Bar “Bozzone” ubicato nell’omonima località.