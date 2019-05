Partito il progetto Happy water: con la Cri i bambini autistici imparano ad amare l’acqua

BAGNO DI GAVORRANO – È stata un successo l’iniziativa Happy water organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Follonica insieme ad Amatori nuoto Follonica e all’associazione Biglie sciolte, associazione di famiglie con bambini affetti da autismo.

La giornata è stata curata dagli operatori dei soccorsi speciali Croce Rossa OPSA, che hanno assistito i ragazzi in questa piacevole iniziativa. Erano state previste due Isole: una per la propedeutica allo snorkeling (con l’ausilio di maschera gran facciale con pesci e stelle marine di plastica sul fondo e a mezz’acqua), attività che poi verrà effettuata in mare durante l’estate. Una per avvicinamento alla tavola da Sup/Surf Rescue.

«Il progetto happy water – afferma il coordinatore dell’attività Raffaello Compiani – continuerà per tutta l’estate con attività in mare in collaborazione con molte altre associazioni estendendosi probabilmente anche a tutta la provincia di Grosseto».