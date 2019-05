Donati: «No a chi sfrutta Salvini per racimolare qualche voto. I capalbiesi meritano serietà»

CAPALBIO – «La mia campagna elettorale è tra la gente, accogliendo le proposte dei cittadini e lavorando quotidianamente per lo sviluppo di Capalbio» a parlare è Marco Donati, candidato sindaco per la lista Vivere Capalbio

«Incontri tra candidati? – aggiunge Donati -ho letto sui giornali e sui social che vengono richiesti ‘a gran voce’. Ebbene, sono favorevole solo se promossi da associazioni o gruppi di cittadini che hanno veramente a cuore il bene di Capalbio e che prevedano la partecipazione di tutti e tre i candidati. Non parteciperò a dibattiti improvvisati.

Non mi interessano neppure le pagine dei giornali nazionali che parlano della Lega che lancia la sfida per prendere Capalbio».

«Capalbio non è una scommessa – sottolinea il candidato – i Capalbiesi meritano serietà e vicinanza ai problemi quotidiani. Dico no a chi pensa di sfruttare gli appetiti politici di Salvini solo per opportunità, neppure con troppa convinzione a dire la verità, per recuperare qualche voto. Dico sì ad un programma vero fatto di Scuola, Lavoro, Sviluppo, Sociale e di tante altre istanze che in questi giorni i tantissimi cittadini che incontro mi stanno riferendo».

«Non c’è tempo da perdere – conclude Donati – la campagna elettorale non deve essere fatta di chiacchiere e false promesse, ma deve essere un momento serio di confronto con le persone. Io sarò tra la gente e per la gente, giorno dopo giorno: domani mattina (martedì 7 maggio) sarò al mercato di Borgo Carige e la sera alle 21 al Chiarone nella sala riunioni Circolo Il Mare. Il giorno successivo (mercoledì 8) al mercato a Capalbio paese».