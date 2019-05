Cooking Quiz: gli studenti maremmani conquistano la finale del concorso nazionale

MASSA MARITTIMA – Si avvicina la data della finale nazionale del concorso Cooking Quiz, riservato agli studenti delle classi quarte degli Istituti per l’Enogastronomia di tutta Italia.

Dopo il termine del tour, che ha toccato tante scuole alberghiere lungo tutta la penisola tra cui anche quella di Massa Marittima, si avvicina all’ultimo atto che si terrà a Senigallia Giovedì 9 maggio 2019, presso il Teatro “La Fenice”.

Per l’istituto di Massa Marittima parteciperanno le classi 4E Enogastronomia e 4F Sala-Vendita, accompagnati dal Prof. Marco Buccianti, responsabile del progetto inserito nel PTOF d’istituto e facente parte delle attività per i percorsi per le competenze trasversali e d’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).

Nell’ambito delle tre giornate formative programmate nelle Marche (8-10 Maggio), gli studenti parteciperanno ad un tour delle eccellenze agro-alimentari marchigiane e a incontri con importanti esperti del settore, tra cui lo chef stellato Davide Oldani, proprietario del Ristorante “D’O” di Cornaredo (MI), la maître Mariella Organi del ristorante Madonnina del pescatore di Senigallia e il direttore didattico e chef di Alma Matteo Berti.

Tre punti di vista autorevoli che si confronteranno e coinvolgeranno i ragazzi con le loro esperienze e con la loro brillante carriera nel mondo della cucina e della sala. Cooking Quiz si può seguire anche in TV. In Toscana è in onda su Teleidea, canale 190 e 625, il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 11:15 ed in replica alle 18:45 e su Teleriviera, canale 218, il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì alle 12:00, mentre il giovedì sarà alle 13:30.

Cooking Quiz è un progetto patrocinato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo e ideato da Peaktime Marketing & Comunicazione e ELI Edizioni, in collaborazione con Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana.