Capriolo resta incastrato in un cancello in città. Salvato dai Vigili

GROSSETO – Era rimasto incastrato in un cancello, in via Orcagna, a Grosseto. Un capriolo è stato salvato questa mattina dai Vigili del fuoco del comando di Grosseto.

L’animale si è ferito ad un fianco nel tentativo di liberarsi. I Vigili hanno dovuto segare le sbarre del cancello per riuscire a liberarlo. Dopodiché l’animale è stato preso in cura dal veterinario e, una volta medicato, liberato in aperta campagna.