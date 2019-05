Bici d’epoca, tennis e tanto altro alla sesta edizione della Maremmana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Da venerdì 10 maggio è tempo di “Maremmana” a Castiglione della Pescaia, la manifestazione con bici d’epoca, giunta alla sesta edizione che occupa un posto importante all’interno del cartellone delle Giornate europee dello sport in pieno svolgimento nella cittadina costiera.

Il crescente numero di appassionati composto soprattutto da corridori amatoriali, oltre anche gli ex professionisti, tornano alla scoperta dei territori maremmani.



La Maremmana è la manifestazione organizzata dal Gruppo ciclistico Castiglionese, presieduto da Danilo Saletti, che assieme al fratello Marco praticano e sono un punto di riferimento del ciclismo castiglionese dal 1971. I percorsi della “Maremmana” si snodano su strade asfaltate a basso traffico, ma soprattutto su quelle sterrate particolarmente suggestive, attraversando ambienti che non hanno eguali.

Piazza Garibaldi, ospiterà la location dove sorgerà il villaggio e dalle 15:30 di venerdì sarà possibile visitare sia il mercatino, sia la mostra museo bici d’epoca. Sabato 11 primo assaggio di gare con la cronometro vintage (per la partecipazione sarà necessario essere tesserati) e la passeggiata elegante. Tutta la carovana della “Maremmana”, si sposterà in località Il Cristo, dove si disputerà la corsa contro il tempo e subito dopo all’interno della cantina “Vini di Maremma” le premiazioni e sarà offerto un aperitivo.



Sempre nella giornata di sabato il Circolo filatelico castiglionese Giorgio Rotoloni e Poste italiane terranno in piazza Garibaldi l’annullo speciale filatelico, con un francobollo dedicato alla manifestazione.

La serata che precede la “Maremmana” è in programma anche una cena e musica dal vivo.

Domenica 12 maggio, sui quattro percorsi che vanno dalla “Passeggiata elegante di 25 chilometri, il cicloturistico di 50, il corto di 70 e il lungo di 115, sarà “Maremmana”. I ciclisti potranno prendere parte al pasta party presso il Centro Sociale Castiglionese e le premiazioni prederanno il via alle 16:30. Per informazioni: info@ciclomaremmana.it oppure 338 4791487 Danilo Saletti, 333 4362684 Leonardo Saletti.

Durante il fine settimana terminerà al Circolo tennis Castiglione di viale Kennedy il Torneo giovanile under 10 – 12 – 14 maschile e femminile “Memorial Gabriele Betti” e Punta Ala offrirà molti momenti agonistici. Sulle 18 buche del Golf Club sabato è in programma il “Sapori di Toscana golf tropy” e domenica il “Trattoria da Santarino”. Nelle acque della frazione castiglionese domenica si terrà la 5° edizione del “Wind and sup day” dove saranno protagonisti gli appassionati di windsurf, sup, vela, sci nautico, wake board.