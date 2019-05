Amministrative2019 Sani presenta il programma ai cittadini: al via gli incontri

CINIGIANO – “La candidata Romina Sani dà il via agli incontri sul territorio per presentare la lista e il programma” a farlo sapere il comitato elettorale che sostiene il sindaco uscente nella candidatura per il secondo mandato.

“Andrò di paese in paese per incontrare la mia gente – afferma Sani – come ho già fatto per raccontare i 5 anni del mandato. Adesso vogliamo condividere idee e proposte per il futuro. In tutti gli incontri presenteremo il programma e la squadra dei candidati al Consiglio comunale, una lista civica che nasce dalle persone e ha la sua forza nell’appartenenza e nella partecipazione”.

“I nostri paesi hanno bisogno di risorse per vivere – prosegue Sani – nei cinque anni trascorsi abbiamo reperito 4 milioni e mezzo di finanziamenti pubblici, oltre a 650mila euro di finanziamenti privati. Un risultato possibile grazie all’impegno, alla competenza, al lavoro costante e alla capacità di presentare progetti adeguati e meritevoli. La nostra proposta è il proseguimento di un percorso di crescita dove saranno protagonisti ruralità e turismo. Guardare al futuro, soprattutto su questi temi, significa essere capaci di comprendere le nuove tendenze. La nostra scommessa è sul bisogno dell’uomo di ricostruire un rapporto con la terra in cui vive, con la qualità dell’ambiente e la salubrità del cibo. Seminiamo e facciamo crescere nuove idee. Di questo parleremo nel corso dei prossimi incontri.”

Ecco tutti gli appuntamenti: giovedì 9 maggio, ore 21, Cinigiano sala consiliare; sabato 11 maggio, ore 21, Poggi del Sasso, sala usi civici; lunedì 13 maggio, ore 21, Piantaverna; giovedì 16 maggio, ore 18 Castiglioncello Bandini, Rosa dei Venti e alle ore 21 alla scuola di Monticello Amiata; venerdì 17 maggio, ore 21, a Santa Rita Colline Amiatine; sabato 18 maggio, ore 19, Sasso d’Ombrone, Bellacosta; lunedì 20 maggio, ore 21, Porrona, Scuola De Rham; venerdì 24 maggio, ore 21 a Cinigiano, sala consiliare.