All’Argentario sventola la bandiera blu: «Premiate la purezza delle acque e la pulizia delle spiagge»

MONTE ARGENTARIO – Anche quest’anno le spiagge di Monte Argentario hanno meritato l’ambito riconoscimento. Per la 14esima volta consecutiva, infatti, il Promontorio si fregia della Bandiera Blu, il significativo riconoscimento che la Fee – Fondazione per l’Educazione Ambientale assegna ogni anno.

«Le spiagge dell’Argentario – spiega una sono rientrate tra le 385 in tutta Italia che hanno ricevuto per il 2019 la bandiera blu simbolo, tra l’altro, della purezza delle acque, pulizia delle spiagge con adeguata raccolta dei rifiuti, servizi efficienti per i bagnanti ed accessi facilitati per i portatori di handicap e riconoscendo così alle istituzioni ed agli operatori turistici impegnati sul territorio la qualità dei servizi offerti a quanti usufruiscono del litorale».

A ritirare la bandiera a Roma nei giorni scorsi è stato il vice sindaco con delega all’ambiente Cecilia Costagliola che nelle prossime settimane organizzerà la cerimonia di consegna a stabilimenti balneari, forze dell’ordine, associazioni e operatori del settore che potranno farla svettare con orgoglio fuori le loro attività.