Il ruggito di Lubrano: l’argentarino torna al successo nel Corri nella Maremma

RIBOLLA – Torna al successo Gabriele Lubrano nel circuito Uisp Corri nella Maremma. Lo fa nella sesta tappa a Ribolla, nella suggestiva La Miniera a Memoria. E’ la quinta affermazione nel settore maschile per l’Atletica Costa d’Argento, che si conferma dominatrice del circuito, mentre Lubrano centra il decimo sigillo in carriera che lo proietta al quarto posto tra i più vincenti di sempre nel Corri della Maremma (come Cristian Fois).

Al secondo posto il sempre ottimo Matteo Di Marzo, del Team Marathon Bike, il podista più costante in questo avvio di stagione come conferma la provvisoria piazza d’onore nella classifica top runner, dietro solo a Jacopo Boscarini. Terzo Cristian Fois, anche lui dell’Atetica Costa d’Argento. Giù dal podio il livornese Roberto Ria, conosciuto nel gruppo per scegliere una maschera diversa in ogni prova, poi il giovane Lorenzo Petroncari dell’Sbr3 e il solito Luigi Cheli, sempre piazzato.

Tra le donne domina Antonella Ottobrino, al terzo successo stagionale, sempre più leader tra le top runner. Torna sul podio al secondo posto Micaela Brusa, del Marathon Bike; terza Cristina Gamberi, la padrona di casa, anche lei portacolori del sodalizio grossetano. Seguono Angela Mazzoli, dell’Atletica Costa d’Argento e Marzia Pietroni, Gs Reale Stato dei Presidi, protagonista in questa stagione.

Alla gara, ben organizzata dal Team Marathon Bike in collaborazione con l’associazione Avrai di Ribolla e sotto l’egida Uisp, hanno preso parte 103 atleti.