240mila euro per il ripascimento, Stella: «Lavori partiti in anticipo, stagione balneare garantita»

SCARLINO – «Sono partiti i lavori per il ripascimento del litorale tra Follonica e il Puntone. L’investimento complessivo è di circa 240 mila euro» a dare l’annuncio il sindaco uscente, Marcello Stella, candidato della lista “Scarlino Insieme” per il secondo mandato.

«Questa mattina – prosegue il sindaco – sono iniziati i lavori per il ripascimento della spiaggia sul litorale scarlinese, tra Follonica e il Puntone. La gara è stata assegnata nei giorni scorsi dal Comune, in anticipo sui tempi previsti e soprattutto nel rispetto dell’inizio della stagione balneare. L’intervento, per circa 240 mila euro, serve a riportare sabbia sul litorale danneggiato dalle mareggiate e dal fenomeno dell’erosione».

«Abbiamo mantenuto l’impegno assunto con gli operatori turistici – conclude Stella – anticipando i tempi di inizio degli interventi, affinché non ci siano interferenze con la stagione balneare. Tra l’altro siamo uno dei primi comuni della costa grossetana ad aver affidato i lavori, per restituire a turisti e operatori una spiaggia pienamente fruibile per ogni attività».