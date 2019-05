Stella: «Travison e Bonifazi evidentemente sanno poco di pubblica amministrazione»

SCARLINO – «Ancora una volta mi trovo costretto a intervenire per “correggere” il tiro dei candidati Travison e Bonifazi, che, evidentemente, sono a digiuno di pubblica amministrazione» afferma il candidato sindaco della lista “Scarlino Insieme” Marcello Stella. «Eppure uno fa il sindaco di professione da oltre vent’anni, l’altra è stata cinque anni in Consiglio comunale dove, alla luce di quello che ha detto in queste ultime uscite, sembra che al suo posto abbia fatto sedere qualcun altro».

«In Consiglio e nei vari incontri pubblici ha sempre osteggiato la costruzione della scuola a Scarlino Scalo e ora si bea di quanto sia bella; si è astenuta sulle politiche dei rifiuti e di stoccaggio nella Piana e ora propone a me a agli altri candidati un “foglietto” da firmare contro il cogeneratore».

«È un vero peccato, perché confrontarsi su argomenti concreti è sempre auspicabile anche se più difficile – prosegue Stella -. Chi ha – e sente – la responsabilità di amministrare resta con i piedi per terra e si preoccupa dei propri cittadini. Sa quali sono le cose che può fare e quelle che non può fare, quali sono i limiti e i vincoli. E li rispetta perché conosce bene i “costi” di ogni scelta».

«Sulle Bandite, al posto di Bonifazi, sarei cauto, perché il tema merita la massima attenzione e va affrontato con la Regione, che ne è la proprietaria. Da parte nostra c’è totale disponibilità a intraprendere un nuovo percorso che dia massima garanzia ai concessionari».

«Poi c’è la tanto discussa “energia circolare” che ora la candidata Travison ripropone dopo averla criticata, ma senza spiegare dove verrebbero stoccati i rifiuti – continua la nota -; così come vorrebbe eliminare il sistema “porta a porta”, primo e fondamentale passo per la raccolta e differenziazione dei rifiuti. Che dire? De André ripeteva spesso che aveva “poche idee, ma in compenso fisse”. Io ho la presunzione di averne molte e concrete. Poi si può anche scrivere il libro dei sogni, ma sono convinto che i cittadini sappiano distinguere».