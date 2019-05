PORTO ERCOLE – Si chiude con qualche scherzo del meteo l’edizione 2019 della “Notte dei Pirati” che comunque, secondo gli organizzatori, resta una delle migliori di sempre in termini di partecipazione. Ad aggiudicarsi il titolo di “meglio ciurma” sono stati gli “Armada Invicible in globos” che ha incassato i 400euro del premio.

«Nonostante la pioggia di oggi, siamo soddisfatti – commenta uno degli ideatori della manifestazione, Antonio Sabatini – nella giornata di sabato, baciata dal sole, c’è stata una grande partecipazione, ed è stata molto buona l’affluenza di persone anche il venerdì sera, in occasione della caccia al tesoro riservata alle ciurme dei bambini. Oggi purtroppo non è stato possibile replicare, dopo l’annullamento per lutto della regata dei giovani, quella dei Corsari è stata annullata a causa della pioggia».

I premi alle ciurme e ai covi sono stati comunque assegnati: «La meglio ciurma – spiega Sabatini – è stata quella degli “Armada Invicible in globos” che la giuria popolare ha reputato come la migliore, un gruppo storico che partecipa alla manifestazione fin dalla fondazione». Il secondo posto è andato a “I giustizieri e i giustiziati del mulinaccio”, il terzo a “Li reduci del mare”. Il piatto d’oro per il meglio covo è stato vinto da Il forno del porto, al secondo posto si è classificato “L’attacca bottone”, al terzo la Farmacia Tanzini.

Per il secondo anno consecutivo la caccia al tesoro è stata vinta dalla ciurma de “I Bir(r)ati”, la caccia al tesoro dei bambini dalla ciurma “I pirati di strada”, che hanno conquistato la medaglia d’oro.