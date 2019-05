ORBETELLO – Schianto sull’Aurelia nei pressi del bivio per Ansedonia.

Un’auto che viaggiava in direzione Roma è uscita fuori di strada dopo che il conducente, per cause in corso di accertamento perdere il controllo, ha perso il controllo. L’uomo è stato preso in consegna dal personale del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.