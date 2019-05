“Processo alla bulla” scuola e Camera minorile insieme contro il cyberbullismo

GROSSETO – La Camera minorile di Grosseto parteciperà al concorso #Zerobullismo rivolto ai giovani e agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, singoli o in gruppo, e prevede la realizzazione di elaborati letterari, audiovisivi, grafici, digitali o in musica. Si tratta di un concorso nazionale volto alla sensibilizzazione per un uso consapevole delle nuove tecnologie e contro il cyberbullismo.

La Camera minorile di Grosseto ha anche proposto all’Istituto di istruzione superiore Leopoldo II di Lorena di Grosseto, la partecipazione al concorso, con la realizzazione di un cortometraggio su un’idea e sceneggiatura dell’avvocato Gabriella Capone, presidente della Camera minorile. La dirigente dell’istituto ha accolto l’iniziativa patrocinata dal consiglio dell’ordine degli avvocati. La presidente del tribunale di grosseto, sensibile alla tematica trattata, ha concesso l’utilizzo di un’aula del tribunale per le riprese del cortometraggio. Gli attori saranno gli studenti del Leopoldo II di Lorena, tra i 16 e i 18 anni. Il titolo del cortometraggio “Processo alla bulla”.