GROSSETO – Non si è ancora abbattuta, sulla città di Grosseto, la perturbazione attesa per questo fine settimana. Finora è stato soprattutto il vento a creare (modesti) problemi. Pioggia sul capoluogo è comunque prevista nella giornata di domenica 5 maggio, dal pomeriggio in poi, con fenomeni anche a carattere temporalesco.

Mentre pioggia dovrebbe cadere su gran parte della provincia di Grosseto, dopo qualche leggero fiocco dovrebbe esserci neve sul Monte Amiata durante la giornata.

Temperature minime in ribasso, che nei prossimi giorni dovrebbero attestarsi tra i 5 gradi di Grosseto fino anche ai -8 della vetta Amiata. Miglioramenti sono attesi a metà della prossima settimana.

CLICCA QUI PER TUTTE LE PREVISIONI