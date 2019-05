Pari champagne, il Gavorrano chiude al quarto posto

GHIVIZZANO (4-2-3-1):Petroni, Lecceti, Maccabruni, Tagliavacche, Presicci (dal 25’ Sheta), Barsotti, Fermi, Chianese, Paccagnini (dal 20’ s.t. Ortolini), Nolè, Nottoli (dal 15’ s.t. Zadrima). A disp. Sottoriva, Romiti, Sheta, Dell’Orfanello, Zadrima, Frugoli, Ortolini, Remorini. All. Paolo Poli.

GAVORRANO (3-4-2-1): Salvalaggio; Scognamiglio (dal 22’ s.t. Cerretelli), Ferrante, Bruni; Bracciali (dal 45’ s.t. Fontana), Conti, Berardi, Grifoni; Gomes, Costanzo (dal 44’ s.t. Pastore), Jukic (dal 41’ s.t. Carlotti). A disp. Alexandroae, Capozzi, Cerretelli, Carlotti, Placido, Fontana, Cordovani, Brunacci. All. Marco Cacitti.

ARBITRO:De Angeli di Milano (assistenti Sara Capelli di Bergamo e Meloni di Olbia).

RETI:nel p.t. al 6’ Jukic, al 36’ Tagliavacche (rigore); nel s.t. 18’ Zadrima, 38’ Cerretelli.

GAVORRANO – Il Gavorrano consolida il quarto posto finale, andando a raccogliere un punto sul campo di Ghivizzano (2-2 il finale), al termine di una partita che non ha detto granché sotto il piano delle emozioni, ma ha sicuramente confermato i rossoblù come big del girone E di serie D. La squadra allenata da Cacitti ha fatto risultato positivo in sedici delle diciannove gare disputate nel ritorno, nel quale ha messo insieme ben 40 punti, risultando secondo solo alla Pianese, promossa in serie C.

«Il pareggio – commenta Cacitti – è il risultato giusto di una gara che aveva poco da dire. Noi abbiamo fatto qualcosa in più nella prima mezz’ora, nella quale abbiamo trovato il gol del vantaggio con Jukic e colpito due traverse con lo stesso Jukic. Il Ghivizzano non ci stava a perdere e dopo essere pervenuto al pareggio su rigore, è riuscito a passare in vantaggio su un errore grossolano nostro. Nel finale siamo comunque riusciti a raddrizzare la gara con Cerretelli. Potevamo forse provare a vincere per chiudere al terzo posto, ma il 2-2 va bene e conferma il nostro stato di grazia».