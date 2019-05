Lazzeroni: «Abbiamo l’appoggio esterno di Lega e Psi, ma siamo una civica»

ARCIDOSSO – «Nonostante la presentazione sia avvenuta all’aperto e in condizioni meteo non ottimali la presenza dei cittadini è stata più che soddisfacente» Corrado Lazzeroni, candidato sindaco con la lista “Insieme per Arcidosso” commenta così la presentazione di lista e programma in piazza Garibaldi.

«Abbiamo scelto di presentarci in luogo aperto proprio in virtù del nostro motto #tralagente e nel luogo dove cinque anni fa si concluse la campagna elettorale del progetto Insieme per Arcidosso».

«L’attuale programma ne è la continuazione con le dovute modifiche ed aggiunte del momento. Rispetto alla precedente lista che all’epoca non aveva l’appoggio politico di nessun partito politico, la novità è dovuta al fatto che, dopo aver chiesto in una conferenza stampa l’appoggio di tutte le componenti politiche e movimenti che si riconoscessero nel percorso che volevamo intraprendere, è arrivato l’appoggio esterno della Lega e del PSI – prosegue -. La nostra è comunque una lista civica con appoggio esterno, non è la lista di un partito politico in particolare».