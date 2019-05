Il Cus Albinia applaude Lucrezia Zago: settimo posto e accesso in finale Fisr

PONTASSIEVE – Ancora una giornata di gare positiva per il Cus Albinia quella che si è svolta a Le Sieci in provincia di Firenze. In gara per le maremmane Lucrezia Zago per la categoria Divisione Nazionale A Fisr, che con un’ottima gara ha conquistato il settimo posto su 27 atlete in gara e si è aggiudicata la finale che si svolgerà il 19 maggio.

Grande soddisfazione per la società di Albinia per la grande continuità di risultati dei suoi giovani talenti.