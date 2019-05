Follonica sfata la maledizione del tie break e chiude con una vittoria

FOLLONICA- La Pallavolo Follonica Hotel Parrini chiude all’ottavo posto il campionato di Serie C 2018/2019, assicurandosi così la permanenza in categoria anche per la prossima stagione. L’ultima giornata di campionato ha visto le azzurre di coach Rossano Rossi vincere 3-2 a Pescia, battendo così almeno in parte la maledizione del tiebreak che ha condizionato la stagione del sestetto follonichese, sconfitte in otto delle dieci partite concluse al quinto set. Partita senza troppi stimoli per entrambe le squadre: già retrocesse le pistoiesi, già aritmeticamente salve le maremmane.

Follonica in vantaggio nel primo e nel terzo set, con Pescia che rimonta nella seconda e nella quarta frazione. Ma nel tiebreak stavolta non c’è storia: la Pallavolo Follonica chiude il campionato con una vittoria, seppur di misura. «È stata una partita in cui si è visto un buon gioco a sprazzi – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – e naturalmente siamo felici di aver concluso la stagione con una vittoria, perdipiù al tiebreak, visto che troppe volte quest’anno abbiamo perso al set decisivo. Anche stavolta ci è capitato di smarrire la concentrazione, un difetto che ci è costato troppi punti in campionato: peccato, perché i playoff potevano essere alla nostra portata. In ogni caso abbiamo raggiunto il principale obiettivo stagionale, cioè la permanenza in categoria, e per questo la società si complimenta con le atlete, con l’allenatore e con tutto lo staff tecnico. Sapevamo che la Serie C era un campionato difficile e l’abbiamo sperimentato sul campo: un’esperienza che ci servirà nella prossima stagione. Cominceremo subito a programmare per la Serie C 2019/2020».

Pallavolo Follonica: Basnyk, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Paradisi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi

26° giornata – Serie C girone A

Luca Consani Grosseto-Under 21 Lupi Santa Croce 1-3

Pallavolo Cascina-Baia del marinaio Volley Cecina 3-2

Volley Sei Rose Rosigiano-Errepi Mtk Grosseto 3-0

Fanball Il Discobolo- Under 21 Pediatrica Specialist 1-3

Lupi Estintori San Miniato-Volley Pantera Lucca 3-0

Pallavolo Delfino Pescia-Pallavolo Follonica 2-3

Entomox Peimar Calci-Flora Buggiano 3-1

Classifica

Baia del marinaio Volley Cecina 69

Pallavolo Cascina 62

Entomox Peimar Calci 57

Flora Buggiano 53

Errepi Mtk Grosseto 50

Volley Pantera Lucca 41

Volley Sei Rose Rosignano 37

Lupi Estintori San Miniato 36

Pallavolo Follonica 36

U21 Lupi Santa Croce 34

Luca Consani Grosseto 25

U21 Pediatrica Specialist 23

Pallavolo Delfino Pescia 21

Fanball Il Discobolo 2