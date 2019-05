Divertimento, emozioni e tanti visitatori alla festa senza glutine

FOLLONICA – E’ stata un successo la seconda edizione della Glutenfree Fest, la festa senza glutine ospitata per due giorni alla Fonderia 1 a Follonica.

La kermesse è organizzata dalla pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, insieme al dipartimento di solidarietà emergenza della Federazione italiana cuochi e ai volontari dell’Associazione italiana celiachia, era patrocinata dal Comune di Follonica: ottima la risposta dei visitatori che hanno preso d’assalto gli stand per assaggiare leccornie o per informarsi sul mondo del senza glutine.

Dopo il taglio del nastro con i Cantori dei Tempi Passati, sono anche iniziati gli eventi. Particolarmente apprezzati gli intrattenimenti per i più piccoli proposti da Maga Merletta e i cooking show del dipartimento di solidarietà emergenza della Federazione italiana cuochi.

C’è stato spazio anche per la presentazione del libro “L’Artusi senza glutine”, la musica e la danza. Anche il sindaco Andrea Benini ha visitato l’evento complimentandosi con gli organizzatori.