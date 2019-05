Bonifazi: «Una nuova vita per l’ex magazzino Solmine a Scarlino scalo»

SCARLINO – «L’ex magazzino Solmine di Scarlino scalo – spiega il candidato sindaco del centrosinistra, Emilio Bonifazi – va reso più accogliente, dotandolo di suppellettili e attrezzature che ne esaltino la destinazione di centro polivalente a servizio del tessuto associativo scarlinese».

«Il grande edificio alle spalle della ferrovia, gestito dall’associazione emerita Scarlino soccorso, ha davvero grandi potenzialità ancora inespresse, e può diventare un vero e proprio incubatore di attività sociali e culturali per l’intero comprensorio».

«Basterebbe dotarlo di un palco attrezzato, camerini, impianto audio, insonorizzazione, migliorie acustiche, spazi attrezzati per mostre e quant’altro, per renderlo più vivo e svolgere fino in fondo il ruolo di “casa delle associazioni” per cui è originariamente nato come spazio pubblico. È un impegno che ci prendiamo volentieri con gli scarlinesi, che ci piacerebbe dicessero la loro in un processo partecipato».