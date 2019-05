GROSSETO – Doveva essere la manifestazione che avrebbe definitivamente consacrato Grosseto come città dei motori, dei go kart e delle minimoto e invece si è trasformata in un caso che ha già dato vita a polemiche in città e sui social (Leggi anche: Il parco di via Giotto diventa una pista: weekend spettacolare con i motori)

Di fatto la due gironi dedicata ai motori e ospitata al Parco di via Giotto è stata annullata dopo la prima giornata di iniziative. A far decidere gli organizzatori per lo stop è stata l’azione della Polizia Municipale di Grosseto, che ieri mattina con i suoi agenti ha effettuato alcuni controlli sulle autorizzazioni concesse dal Comune di Grosseto per la manifestazione. Tra l’altro era stato lo stesso Comune a dare il proprio patrocinio alla kermesse motoristica organizzata dalla società sportiva “Asd Team Fuori di Testa” (affiliata alla Uisp) e a promuovere con la conferenza stampa in municipio e con una serie di post sui social questo evento di due giorni.

di 8 Galleria fotografica Manifestazione Kart saltata 2019









Dai controlli svolti, secondo la Municipale, non ci sarebbero state le giuste condizioni di sicurezza previste dalla normativa legata al “piano di safety e security”. In altre parole secondo il verbale della Polizia la manifestazione non poteva ospitare più di 200 persone e al momento del controllo degli agenti invece ce ne sarebbero state 280. Una violazione che ha portato una denuncia penale nei confronti del legale rappresentante della associazione organizzatrice e una possibile multa da centinaia di euro. Non solo ma durante i controlli gli agenti della polizia hanno anche misurato la velocità dei go kart mentre percorrevano il circuito utilizzando gli autovelox e rilevando una velocità che sarebbe stata superiore a quella consentita in iniziative di questo tipo. Ma oltre alla sanzione e alla denuncia l’azione della Municipale ha di fatto scoraggiato gli organizzatori ad andare avanti perché le prescrizioni necessarie sarebbero state di difficile attuazione.

«Siamo sconcertati – ha commentato Roberto Chessa (nella foto sopra) della Asd Team Fuori di testa -. È da dicembre che lavoriamo per questo evento. Noi abbiamo presentato tutti i permessi e ci siamo affidati ad un tecnico che ha fatto valutazioni per noi. Poi una volta ottenuta la concessione pensavamo che tutto andasse bene e abbiamo anche presentato l’evento in Comune. Forse non c’è la volontà da parte dell’amministrazione di valorizzare questo sport e farlo crescere insieme alla città».