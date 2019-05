Al Molfetta il tricolore di serie B, sconfitto di misura l’Edilfox Grosseto

GROSSETO – Lo scudetto tricolore della serie B di hockey pista finisce a Molfetta. L’Estrelas di Pino Marzella, nell’ultima gara della Final Eight, ha battuto (5-4) l’Edilfox Grosseto al termine di una sfida appassionante, decisa da alcuni episodi. I biancorossi di Massimo Mariotti, che hanno lottato fino al 50′, lamentano un’espulsione proprio alla sirena e rammaricandosi per un palo interno di Gucci a pochi minuti dalla fine.

Vecoli e compagni, però, hanno accusato anche la stanchezza di cinque gare in tre giorni e anche stavolta si è sentita la mancanza di Andrea Geminagnani, uscito di scena dopo appena un minuto e mezzo dall’inizio della manifestazione per uno scontro con Pellizzaro del Montebello. Il Circolo Pattinatori festeggia in ogni caso una promozione in A fortemente voluta e strameritata. Il Grosseto si è portato avanti 2-0, con le reti di Brunelli e Battaglia ma i pugliesi sono andati al riposo sul 2-2 e poi si sono portati fino al 5-3, prima del 5-4 di Vecoli (decima rete nel torneo) a un minuto dalla fine.

Terzo posto per il Vercelli, che si è sbarazzato del Seregno nella finalina per 10-4.

Edilfox Grosseto-Estrelas Molfetta 4-5

EDILFOX GROSSETO: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Lugli, Rosati, Brunelli, Battaglia. All. Massimo Mariotti.

ESTRELAS MOLFETTA: Belgiovine, Dagostino, Allegretta, Sinisi, De Pietri, Pilati, Bavaro, Turturro, Luigi Marzella, Salvemini. All. Pino Marzella.

ARBITRI: Matteo Fermi e Mario Trevisan.

RETI: p.t (2-2) 7’55 Brunelli, 14’22 Battaglia, 15’37 e 20’05 Dagostino; s.t. 2′ 17, 9’46, 16’24 De Pietri, 23’53 Vecoli.

NOTE: Cartellino blu a De Pietri e Lugli.

AMATORI VERCELLI: Pasciullo, Provera; Raffaelli (2), Milani (3), Tarsia (2), Francazio (1), Aprile, Silva (1), Penso, Ferrari (1). All. Sergio Silva.

SEREGNO: Di Biase, Marchesi; Alberio (1), Appiani, Trabattoni, Guerrieri, Giordano (1), Luppi (1), Mariani, Tremolada (1). All. Luca Marchini.

ARBITRI: Fermi e Rago.