Un successo la “rimpatriata” dei maggerini di Braccagni a 40 anni dalla nascita

BRACCAGNI – Dopo 40 anni i fondatori del Gruppo Tradizioni Popolari Galli Silvestro si sono ritrovati nuovamente insieme per andare a cantare il “maggio” il 30 aprile.

«E’ stato un giro notturno ricco di emozioni nella campagna circostante Braccagni – raccontano i cantori -, dove i “ragazzi” di allora hanno ripercorso le tappe che inconsapevolmente portarono all’inizio di una splendida avventura, fatta di amicizia e di amore per le nostre tradizioni popolari. Un’amicizia che non è si è dissolta con l’usura del tempo, dimostrata anche in questa occasione».

«Dopo i canti, le ottave improvvisate, chiusura del giro con i Giovani maggerini del Bruna di Pietro Pimpinelli, una brigata piena di entusiasmo che lascia bene sperare per il futuro, e la Squadra dei maggerini di Suvereto, che ha coinvolto tutti con i propri canti e la propria musica».

Questi i nomi dei componenti della squadra che è andata a cantare: Mauro Chechi (poeta) Sergio Rubegni (maggerino e poeta) Enrico Galli (corbellaio) Edo Galli (alberaio) Nadia Saracco (fisarmonica) Roberto Balestri (chitarra) Giorgio Sgherri (chitarra) maggerini: Patrizio Galeotti, Mario Balestri, Daniele Saladini, Roberto Fidanzi, Roberto Bellini, Fabrizio Cencini, Graziano Vegni, Stefano Brunacci, Catia Granini, Lucia Caperozzi, Milù Lenzi, Debora Arzilli, Fabiola Cencini, Eleonora Scapin, Eleonora Lepri; accompagnatore/fotografo: Sergio Fiorilli.

«Il prossimo appuntamento è tra 10 anni, per il cinquantesimo, ma intanto potrebbe essere nato un altro fiore, sempre nel nome di Silvestro Galli».