Stella presenta il programma: «Progetti concreti, non libri dei sogni come quelli degli avversari»

SCARLINO – “Un incontro partecipato, quello di venerdì 3 maggio a Scarlino Scalo, ricco di idee, importante per arricchire il programma “aperto” con cui la lista Scarlino Insieme si presenta agli elettori” a farlo sapere il comitato elettorale che sostiene la rielezione del sindaco uscente Marcello Stella.

“Abbiamo scelto un percorso di partecipazione e di ascolto dei cittadini – ha detto Marcello Stella – come un punto di forza della nostra campagna, il leit motiv di tutti gli altri incontri che seguiranno. La nostra non è una campagna elettorale basata sul gettare fango – ha sottolineato – ma su idee concrete per progettare il futuro del territorio, a partire dalle cose fatte, molte delle quali proseguono nel nostro programma”.

“La prima e forte richiesta dei residenti di Scarlino Scalo – chiarisce il comitato elettorale in una nota – è quella dei servizi al cittadino: la risposta è il potenziamento dello sportello comunale distaccato, aumentando presenza e continuità per tutte le necessità burocratiche e amministrative. Sul fronte della mobilità e del decoro urbano sono stati fatti importanti interventi di manutenzione e di miglioramento (i parchi, l’inizio dei lavori per l’impianto di sorveglianza, l’avvio dell’iter autorizzativo per le piste ciclabili, insieme alle altre istituzioni coinvolte), che il programma intende portare a compimento insieme a nuovi progetti: il completamento e la realizzazione delle piste ciclabili, una tra Scarlino Scalo e Le Case, una verso il centro commerciale lungo l’Aurelia, infine la ciclovia che arriva al mare sfruttando gli argini. Le tre piazze della frazione saranno oggetto di restyling, sarà migliorato il trasposto pubblico, verrà estesa l’illuminazione a led già avviata nel Capoluogo”.

“Per quanto riguarda l’ambiente – prosegue la nota – in accordo con il Consorzio di bonifica, sono stati effettuati interventi per la prevenzione del rischio idraulico e, con l’Acquedotto del Fiora, per la sistemazione della rete idrica e dei sottoservizi. Essendo quello della tutela dell’ambiente uno dei primi punti del programma elettorale, verrà incentivata la raccolta differenziata (vera alternativa per il problema dei rifiuti) che era stata avviata proprio a Scarlino Scalo”.

“Per quanto riguarda sport e attività ricreative, oltre agli impianti sportivi esistenti, è prevista la realizzazione della nuova palestra. Sarà costruita accanto alla scuola, spostato dal Capoluogo a Scarlino Scalo non senza polemiche – spiega Stella – ma nella convinzione di offrire ai ragazzi una struttura moderna e funzionale, terminata prima dei tempi previsti e con un risparmio di 400 mila euro”. Accompagnata alla sistemazione della materna e dell’asilo nido, rappresenta un punto di forza e di attenzione verso le famiglie, i bambini e i ragazzi.

E infine, ma non in ordine di importanza, la cultura e il sostegno all’associazionismo: è prevista la realizzazione di uno spazio per spettacoli nell’ex magazzino Solmine, già messo a disposizione delle associazioni come punto di aggregazione”.

“Non sarà l’arena sul mare – ironizza Stella – assai improbabile e di difficile realizzazione. Tanto più che c’è già un’arena da 500 posti nel cuore delle Bandite, dotata di tutte le autorizzazioni, servita da adeguata viabilità e da un grande parcheggio. Il nostro non è il libro dei sogni – conclude Stella – ma un programma concreto e realizzabile. Mi sembra, invece, che dai miei avversari non arrivino idee nuove, ma un elenco di cose già fatte, a volte anche in aperta contraddizione con le posizioni assunte nella veste di consigliere di opposizione”.