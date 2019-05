Sindaco e capo dell’opposizione uniti dallo sport: i loro cuori sono giallo-verde. Ecco perché

ORBETELLO – Il sindaco Andrea Casamenti e il capo dell’opposizione Pd, Luca ALdi, insieme in una foto: divisi dalla politica, i due sono uniti dallo sport.

Sindaco e capogruppo di opposizione, infatti, sono due grandi tifosi della squadra giallo-verde, che non è un ironico riferimento cromatico al governo attualmente in carica, ma ai colori dell’Orbetello Scalo, la squadra di calcio lagunare in cui giocano i figli di entrambi e di cui è presidente Raffaele Izzo, il terzo uomo ritratto nella foto alle spalle dei due amministratori.

Su fronti opposti da sempre nella vita politica e amministrativa, i due sono stati, quindi, riuniti dal destino nella vita di tutti i giorni, nel loro ruolo di padri che, amorevolmente, presenziano alle iniziative dell’Orbetello Scalo per accompagnare e sostenere i loro ragazzi. Per sottolineare il sodalizio, i due si sono prestati allo scatto scherzoso che poi è stato diffuso sui social.