Parcheggi sulla costa a tariffa agevolata: è possibile acquistare la card prepagata. Ecco dove

MONTEROTONDO MARITTIMO – «Il Comune informa che è possibile acquistare il Parking Pass anche a Monterotondo Marittimo, rivolgendosi all’Ufficio Tributi dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 12. Info: 0566 906362» a farlo sapere l’Ente in una nota.

«Il Parking Pass – spiega la nota – è una card a prezzo agevolato per parcheggiare sulla costa riservata ai residenti nei comuni di Monterotondo Marittimo, Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta.

Dall’1 aprile, infatti, è tornata a pagamento la sosta nelle aree di parcheggio del Golfo di Baratti e dal 20 aprile nelle aree di parcheggio del Parco della Sterpaia. Per tutto il 2019 e in tutte le aree in cui è svolto il servizio, il prezzo per un’autovettura è di 40 euro».

«Il richiedente – spiega ancora la nota – potrà estendere la validità della card a due autovetture al prezzo di 50 euro. Per i camper e gli autocaravan, i residenti nei Comuni indicati possono acquistare una card, valida in tutte le aree in cui è svolto il servizio per una settimana e per un solo mezzo, al prezzo di 80 euro.

Ciascuna card è riferita a mezzi di proprietà del richiedente residente e/o del suo nucleo familiare. La card dovrà essere esposta in modo ben visibile all’interno del mezzo. La residenza si evince dalla carta di circolazione dell’automezzo».

«Per i non residenti – conclude la nota – proprietari di autovetture, è possibile effettuare un pagamento cumulativo di 45 euro per una settimana. Nel caso di non residenti proprietari di autocaravan il costo è di 90 euro per una settimana. A fronte del pagamento verrà rilasciata una tessera che dovrà essere esposta in modo visibile all’interno del veicolo. La tessera per le autovetture e autocaravan sarà valida per i parcheggi presenti nel Golfo di Baratti e nel Parco della Sterpaia».