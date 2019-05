L’Amiata sui pedali tra i boschi con la Granfondo del Cinabro

SANTA FIORA – Torna lo spettacolo della Granfondo del Cinabro. Domenica 9 giugno a Santa Fiora seconda edizione della gara in mountain bike, che si corre sotto l’egida Uisp: 44 chilometri e 1500 metri di dislivello per il percorso lungo e 23 chilometri e 700 metri di dislivello per il percorso corto: la gara fa parte del Circuito Colline Toscane (quinta tappa).

Partenza (alle ore 10) e arrivo in piazza Garibaldi a Santa Fiora, per una corsa che promette ancora una volta emozioni: dai single track suggestivi e variegati, attraverso il bosco di castagni passando per il Sasso di Petorsola fino a costeggiare il fiume Fiora, per poi immergersi nel suggestivo biotopo della Selva. Natura storia e adrenalina si incontrano sul Monte Amiata E dopo la gara docce calde, pasta party e premiazioni finali presso il campo sportivo. Vincitori dell’edizione precedente Mirko Balducci per gli uomini e Alice Lunardini per le Donne.

L’organizzazione è dell’Mtb Santa Fiora, con la collaborazione della lega ciclismo Uisp. Per info e iscrizioni www.mtbsantafiora.it, www.collinetoscanemtb.it, David 3337732563 e Andrea 3400682115.