La Pro Loco rinnova le cariche, l’appello del presidente: «Invitiamo i giovani a partecipare»

GROSSETO – «La Pro Loco di Grosseto rinnova il consiglio Direttivo, i revisori dei conti e il collegio dei probiviri che resteranno in carica fino al 2023» a farlo sapere il presidente Umberto Carini in una nota.

«Le elezioni per il rinnovo delle cariche si svolgeranno nella sede sociale in piazza del Popolo n°3 sabato 11 maggio – annuncia la nota – e i seggi saranno aperti con orario continuato dalla ore 10 alle 19. Sono invitati a partecipare tutti i tesserati per il corrente anno e chi non lo avesse ancora fatto potrà farlo contestualmente».

«Un particolare invito di adesione alla Pro Loco è rivolto ai giovani grossetani – conclude la nota – affinché con la loro presenza possano diventare protagonisti e partecipi della vita cittadina».