Incidente nell’uliveto: cade dalla scala, trasferito in ospedale con Pegaso

MONTEPESCALI – Un uomo di 52 anni, questa mattina intorno alle 12.50, è caduto da uno scala mentre si trovava nel suo uliveto nelle campagne di Montepescali.

Dopo la caduta l’uomo, inizialmente, non si è reso conto della gravità del trauma e ha preso la macchina per rincasare. Una volta arrivato, però, ha iniziato ad accusare un forte malessere, tanto da essere necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che l’ha trasportato all’ospedale Misericordia in gravi condizioni.

Al momento l’uomo è ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.