Il Gavorrano chiude la regular season con il terzo posto nel mirino

GAVORRANO – Ultima di campionato per l’Us Gavorrano, impegnato domenica alle 15 sul campo del Ghivizzano Borgoamozzano. I ragazzi di Marco Cacitti, che hanno già in tasca un posto nei playoff del girone E di serie D, vanno a caccia di un successo, l’ennesimo di un girone di ritorno che ha portato in dote la bellezza di 39 punti, per cercare di migliorare l’attuale quarto posto, per disputare la semifinale playoff domenica 12 maggio davanti al pubblico amico dello stadio Malservisi-Matteini.

«I ragazzi stanno bene fisicamente – dice il mister gavorranese Marco Cacitti – sono tranquilli e decisi a fare un ultimo sforzo per rendere ancora più bella questa seconda parte di stagione».

«I playoff – prosegue Cacitti – oltre ad essere un motivo di orgoglio per la società Gavorrano sono una bella vetrina per i giocatori, specialmente per i più giovani, visto che sugli spalti ci saranno osservatori e procuratori. Credo che questo basti per motivare la squadra in vista dell’ultima fatica di campionato».

Il Gavorrano si presenta a questo appuntamento contro una squadra che all’andata era in testa alla classifica e che fu battuta dal Gavorrano il 23 dicembre 2018 con un gol di Lamioni al 43’ del primo tempo. Da quel giorno i rossoblù hanno preso consapevolezza della loro forza e hanno continuato a vincere e a fare punti, salendo dal dodicesimo posto al quarto, dopo aver sognato per alcune settimane un clamorosa rimonta in ottica promozione. Il GhiviBorgo, scivolato al settimo posto a quattro punti di ritardo da Conti e compagni (che erano addirittura a -21 a fine anno) proverà a conquistare i tre punti per ottenere il quinto posto, distante due punti.

Cacitti dovrà fare a meno dello squalificato Andrea Mastino, espulso domenica scorsa contro il Viareggio, e dell’infortunato Nicola Lamioni. Tornano a disposizione, invece, Giulio Grifoni, che ha scontato i tre turni di squalifica, e Andrea Capozzi. La formazione di partenza verrà decisa all’ultimo anche in base alle quote.

I convocati

Portieri: Salvalaggio, Alexandroae

Difensori: Placido, Bruni, Ferrante, Capozzi, Bracciali, Scognamiglio.

Centrocampisti: Berardi, Conti, Grifoni, Costanzo, Fontana, Cerretelli, Cordovani.

Attaccanti: Jukic, Gomes, Carlotti, Brunacci, Pastore.

Il programma della 38ª giornata: Montevarchi-Massese, Cannara-Real Forte Querceta, Ghivizzano-Gavorrano, Ponsacco-Sangiovannese, San Gimignano-Prato, Seravezza Pozzi-Pianese, Sinalunghese-Bastia, Trestina-San Donato Tavarnelle, Tuttocuoio-Aglianese, Viareggio-Scandicci.

La classifica: Pianese 71; Ponsacco 70; Seravezza Pozzi 65, Gavorrano 63, Montevarchi 61, San Donato 60; Ghivizzano 59; Tuttocuoio 54, Prato 53, Cannara 51; Trestina 50; Sangiovannese, Aglianese, Bastia 45; Real Forte Querceta 43; Scandicci 42; Viareggio 36; San Gimignano 35; Sinalunghese 34; Massese 16.

Le pessime previsioni meteo hanno convinto l’US Gavorrano Real Follonica a rinviare al prossimo 9 giugno il Torneo professionisti della categoria Pulcini 2008 organizzato per domenica 5 maggio allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.

«Alla manifestazione – spiega il responsabile organizzazione tornei Andrea Nicolella – erano invitate molte squadre fuori regione, comprese Napoli e Civitavecchia. Le previsioni parlano di tempo cattivo e abbiamo preferito non rischiare e spostare tutto di un mese».