Forza Italia: «Sul commissariato di polizia il Pd distorce la realtà. Fummo noi a proporlo»

FOLLONICA – «Nell’aprile del 2015 il centrodestra follonichese votò unito la mozione di Forza Italia in cui chiedevamo al sindaco di Follonica di avviare un procedimento al ministero dell’Interno per istituire nella nostra città un commissariato di Polizia» afferma Forza Italia Follonica.

«Il Pd non ha memoria, o forse fa finta di dimenticarsi quanto accaduto ben quattro anni fa. Il centrosinistra oggi, spinto dalla paura di perdere potere, si fa promotore di un’iniziativa di Forza Italia, volta a aumentare la sicurezza a Follonica. Veniamo tacciati di fare una campagna elettorale di basso livello, mentre il Pd, perché di questo partito si parla anche se il sindaco uscente ne ha preso falsamente le distanze, ruba le nostre idee solo per aumentare un’approvazione persa da tempo».

«Ricordiamo al Pd che ad aprile 2015 il suo sindaco disse che la proposta di Forza Italia di aprire un commissariato di Polizia a Follonica era “campata in aria”. La mozione era motivata dalla necessità, particolarmente sentita dai nostri cittadini, di aumentare la presenza delle Forze dell’ordine a Follonica e di conseguenza avere un controllo maggiore e più strutturato sul territorio. Quella proposta “campata in aria” è oggi usata dal centrosinistra per spingere i follonichesi a non votare il centrodestra, facendosi paladini di iniziative volte ad aumentare la sicurezza proprie del nostro schieramento e lontane dai loro ideali. I cittadini sanno dove sta di casa la verità: inutili le loro chiacchiere, oggi contano i fatti».