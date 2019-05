Follonica parte bene nei playout, alti e bassi per le giovanili

FOLLONICA – Battendo 77-73 il Jolly Livorno in gara 1 nella seconda serie di spareggi salvezza l’Ottica Bracci Follonica ha posto un primo tassello per ottenere la permanenza in Promozione. La gara giocata al Palagolfo ha visto un Follonica e deciso a portare a casa la vittoria. I primi tre quarti hanno visto gli azzurri aumentare costantemente il proprio vantaggio sui livornesi sino a toccare il +15 a soli 3’ dal termine dell’incontro.

A quel punto alcune triple dei livornesi e troppi liberi sbagliati sul tentativo di fallo sistematico da parte degli ospiti hanno riavvicinato il Jolly agli azzurri creando il timore di un sorpasso sul filo di lana. Così non è stato e questo ha permesso alla squadra di Vichi di portarsi in vantaggio 1-0 nella serie che vedrà gara 2 a Livorno lunedì 6 maggio alle ore 21.15. Follonica: Scorza, Conedera, Moutawakkil, Maestrini, Petri, Bianchi, Rocchiccioli, Antoniotti, Fedi, Anastasi, Cerbai, De Stefano. All. Vichi.

Periodo di buone prestazioni per il gruppo Under 13 di Alessandro Mostardi che nelle ultime tre gare hanno colto due vittorie contro Invictus Livorno per 72-35 e a San Vicenzo per 65-37 mentre nell’ultima gara contro la capolista Pielle che all’andata aveva battuto per 67-27 gli azzurrini questa volta è stata impegnata più severamente vincendo per 72-50 nella gara disputata al Palagolfo nell’anticipo dell’ultima di ritorno della fase valida per la Coppa Primavera. Prossima gara a Cecina il giorno 11 maggio alle ore 18.45 per poi chiudere in casa contro l’Arcidosso il 15 maggio alle ore 17.00. Attualmente il gruppo si trova in terza posizione con 16 punti frutto di 8 vittorie e 6 sconfitte. L’ultima partita: Cacialli, D’Anna, Caroppo, Mezzani, Pacini, Cenerini, Signorini, Anselmi, D’Alessandro, Albano, Battaglini, Bernardi.

Continuano le difficoltà,invece, per il gruppo Esordienti di Alessandro Mostardi. Ko al Palagolfo contro il Valdelsa Rossa di Colle che ha sbancato il campo follonichese per 53-16. Solo in due dei 4 parziali i ragazzi di Mostardi sono riusciti a limitare i danni (8-13 e 7-15) mentre negli altri due la differenza di livello si è fatta più marcata (0-14 e 1-11) soprattutto in fase offensivo dove i ragazzi azzurri non sono riusciti a mettere a segno neanche un canestro, riuscendo soltanto a non “sbracare” in difesa. Questa seconda fase dovrà servire da esempio per la prossima stagione che vedrà parte del gruppo abbandonare il minibasket passando ai campionati Under. Follonica: Ruffinato, Mezzani, Cenerini F, Mendozza,Cenerini F, Anselmi, Cenerini T, Battaglini, Bernardi, Ciaffarafà, Guzzo, Martini.