Bragaglia sostenuto da Fratelli d’Italia : «E’ la scelta giusta, una garanzia di cambiamento»

CIVITELLA PAGANICO – “Alessandro Bragaglia è la scelta giusta per governare. Il Primo maggio è stata una giornata importante, per la comunità di Civitella Paganico e per il centrodestra” a dirlo Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia .

“La presentazione della lista ‘Per Civitella Paganico – Bragaglia Sindaco’ – continua Fabrizio Rossi – che si è tenuta nei locali della Casetta a Paganico ha fortemente evidenziato che anche nel comune di Civitella Paganico che tantissima voglia di svoltare pagina nell’amministrazione di questo comune”

“Anche a Civitella Paganico – commenta il portavoce di Fratelli d’Italia – il centrodestra c’è ed è presente sia con il nostro partito, che con la Lega. Siamo fermamente convinti che il candidato sindaco Alessandro Bragaglia, sia la scelta giusta per interrompere quell’egemonia della sinistra a trazione Pd, che ha governato per decenni questa comunità, e che oggi si ripresenta sotto mentite spoglie come civica, quando sappiamo benissimo tutti che la sindaca uscente Biondi è stata sempre al servizio del Pd e di tutta la sinistra”.

“Civitella Paganico e le frazioni – prosegue Rossi – hanno bisogno di un cambio di passo a trecentosessanta gradi nella gestione della cosa pubblica, ma soprattutto hanno bisogno di risposte urgenti e concrete da parte di chi andrà a governare la comunità di Civitella Paganico, è quindi chi meglio di Alessandro Bragaglia e la sua squadra può darle. Fratelli d’Italia farà la sua parte impegnandosi con tutte le sue forze per sostenere questa lista e questo progetto”.