A scuola arrivano i corsi di sport: ecco quali e dove

GROSSETO -Il percorso del Fossombroni a indirizzo sportivo si arricchisce di nuovi elementi e di nuove conoscenze. Attraverso i corsi di educatore si punta a formare il personale docente e anche tutti coloro che desiderano saperne di più su alcune discipline sportive.

E’ il caso del baseball e del volley che saranno protagonisti nella palestra di via Sicilia dell’istituto di istruzione superiore. Lunedì 6 maggio, infatti, si svolgerà il corso di educatore allenatore di baseball con orario dalle 8 alle 15. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato e brevetto. Per quanto riguarda il volley, prenderà il via il corso smart coach. Anche in questo caso l’appuntamento è nella palestra della scuola, ma in due giornate distinte: lunedì 6 e giovedì 9 maggio, sempre dalle 8 alle 13. La partecipazione è gratuita.