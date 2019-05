70mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade: al via i cantieri. Ecco dove

MASSA MARITTIMA – «Manutenzione straordinaria dei manti stradali. Nuovi interventi sulla viabilità a Massa Marittima» ad annunciarlo il Comune in una nota.

«Il Comune di Massa Marittima – chiarisce la nota – è rientrato nel finanziamento previsto dall’art. 1 comma 114 della legge di bilancio 2019 che prevede che sia attribuito, ai comuni fino ai 20mila abitanti, un importo pari a 70mila euro, comprensivo di Iva, da utilizzare – con inizio dei lavori entro il 15 maggio – per investimenti per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico. Risorse che il comune di Massa Marittima è riuscito a intercettare e che utilizzerà per la messa in sicurezza della viabilità e nello specifico per la manutenzione straordinaria dei manti stradali».

«Le strade interessate dagli interventi sono a Massa Marittima – conclude la nota – via Rovini, via Risorgimento (dalla cabina Enel fino alla Galleria), viale Martiri della Niccioleta (incrocio Via Nenni- Via Spinelli) e Via XXV Aprile (strada discesa Coop); previsti interventi anche in Via Santa Barbara a Niccioleta. I lavori inizieranno lunedì 6 maggio da Via Rovini. La strada da quella data verrà chiusa per qualche giorno ma il parcheggio rimarrà aperto. Lunedì verranno programmate e comunicate alla cittadinanza anche le date degli altri interventi previsti».