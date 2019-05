Ultima di stagione per la Pallavolo Follonica contro la Delfino Pescia, già battuta all’andata

FOLLONICA – Per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini è l’ultima partita ufficiale della stagione. Le azzurre di coach Rossano Rossi affrontano in trasferta la Pallavolo Delfino Pescia nella 26° e ultima giornata del campionato di Serie C 2018/2019 che ha visto il sestetto follonichese nel ruolo di neopromossa.

Si gioca sabato 4 maggio alle ore 18. E il bilancio stagionale non può che dirsi positivo, visto che la squadra ha conquistato da tempo l’aritmetica salvezza e per lunghi tratti della stagione ha conquistato e mantenuto anche un piazzamento in classifica che avrebbe assicurato i playoff. Qualche sconfitta di troppo ha spezzato il sogno e adesso, prima di pensare al campionato 2019/2020, c’è da concludere in bellezza la stagione.

La Pallavolo Delfino Pescia, penultima in classifica con 20 punti e battuta 3-1 all’andata al Palagolfo, è nel mirino delle azzurre a caccia di tre punti.

“Siamo arrivati alla fine di questo campionato che dopo tanti anni ha rivisto Follonica finalmente in Serie C – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – e siamo assolutamente soddisfatti: giocheremo in questa serie anche la prossima stagione e dunque l’obiettivo principale è stato raggiunto. Certo, in alcune partite abbiamo peccato di inesperienza e non sempre siamo stati assistiti dalla fortuna, ma ci auguriamo che sia tutta esperienza che ci possa servire in futuro”.

“Intanto pensiamo a finire nel modo migliore il campionato, con una vittoria – conclude Pasquinelli – ci ripagherebbe almeno in parte dei tanti successi che quest’anno ci sono sfuggiti all’ultimo set”.

26° giornata – Serie C girone A

Luca Consani Grosseto-Under 21 Lupi Santa Croce

Pallavolo Cascina-Baia del marinaio Volley Cecina

Volley Sei Rose Rosigiano-Errepi Mtk Grosseto

Fanball Il Discobolo-Under 21 Pediatrica Specialist

Lupi Estintori San Miniato-Volley Pantera Lucca

Pallavolo Delfino Pescia-Pallavolo Follonica

Entomox Peimar Calci-Fanball Il Discobolo

Classifica

Baia del marinaio Volley Cecina 68

Pallavolo Cascina 60

Entomox Peimar Calci 54

Flora Buggiano 53

Errepi Mtk Grosseto 50

Volley Pantera Lucca 41

Volley Sei Rose Rosignano 34

Pallavolo Follonica 34

Lupi Estintori San Miniato 33

U21 Lupi Santa Croce 31

Luca Consani Grosseto 25

U21 Pediatrica Specialist 20

Pallavolo Delfino Pescia 20

Fanball Il Discobolo 2