Sinistra italiana: «Da tempo Tiemme aveva avvertito dei tagli alle fermate dei bus scolastici»

ORBETELLO – «Già da tempo la Tiemme aveva informato sia l’amministrazione che i cittadini delle criticità che c’erano sul tratto di strada di San Donato per effettuare il servizio del trasporto studenti in sicurezza» è Sinistra italiana a dirlo a seguito del. l’intervento fatto dal vicesindaco di Orbetello in merito al taglio del sevizio.

«Questa uscita fatta oggi dall’amministrazione sa tanto di propaganda elettorale visto che ci stiamo avvicinando alle elezioni europee – prosegue la nota -. Vogliamo ricordare all’Amministrazione che le tematiche come la scuola e il trasporto pubblico, non possono essere solo argomenti di campagna elettorale, ma vanno affrontate giornalmente con impegno e serietà. Vogliamo aggiungere anche, che, se non ci risulta male, il presidente di Consorzio di quella strada è il senatore Roberto Berardi che probabilmente, distratto dagli impegni a Roma, non si è reso conto che invece di fare delle piazzole (che noi suggeriamo per permettere in sicurezza ai nostri ragazzi di usufruire del servizio) si è pensato di risolvere il problema asfaltando dei pezzi di strada».

«Chiudiamo consigliando all’Amministrazione di concentrarsi veramente sulle problematiche dei cittadini, senza trasformare le stesse in momenti per fare la campagna elettorale, ma ad impegnarsi a risolverle per tempo e non solo, come in questo caso specifico, quando si perde un’importante servizio».