Nuova-Alberese, al Passalacqua è pareggio champagne nel derby

NUOVA GROSSETO: Stefanini, Vecchi (45′ st Camerlengo), Ortis (11′ st Quadalti), Calzolani, Magini, Ferraro, Ferrari, Mariotti (16′ st Pacchini), Angelino, Bojinov (36′ st Giustarini), Brasini (22′ st Mangiaracina). A disposizione: Mancino, Cosci, Laurenti, Buggianti. All. Vallefuoco.

ALBERESE: Fancellu, Demi (9′ st Bianchi), Bartalini (1′ st Terzaroli), Murati, Forni, Fommei, Scala (36′ st Nobile), Costanzo, Maiorano (9′ st Francioli), Marra, Kellener (22′ Riitano). A disposizione: Gonnelli, Angelini, Pegoraro, Stefani. All. Buso.

ARBITRO: Calise di Piombino (assistenti Anello e Lumetta di Piombino).

RETI: 2′ Ortis, 8′ Bojinov, 25′ Costanzo, 7′ st Murati, 35′ st Forni, 43′ st Angelino.

NOTE: espulso Murati al 47′ st per proteste, ammoniti Ferraro e Mangiaracina. Calci d’angolo 6-8. Recupero: 1′ + 4′.

GROSSETO – Il girone C si apre con i fuochi artificiali da dove scaturiscono sei gol, emozioni, errori, gesti tecnici da applausi per un pareggio (3-3) tutto sommato giusto. Al via l’Alberese va in tilt. Dopo soli 2′ Ortis, su calcio piazzato dal limite, si inventa una traiettoria magica sulla quale Fancellu non arriva, 1-0. Scocca l’ottavo minuto e Bojinov firma il raddoppio deviando sottomisura un cross di Vecchi, 2-0. L’Alberese? Assente.

E’ Maiorano al 14′ a rompere l’incantesimo dei ragazzi di Buso con una punizione pericolosa, la Nuova replica con Ferrari, che sfiora la terza rete mettendo fuori di poco al 16′. La sfida prende corpo. L’Alberese si sposta in avanti creando situazioni delicate nella retroguardia biancorossa. Si fa male Kellner al 22′, entra Riitano e la scena cambia. Dopo che Bojinov si vede deviare la conclusione su azione solitaria – saltati due uomini di slancio – Costanzo conclude da fuori area sorprendendo il giovanissimo Stefanini (2002) dimezzando il divario, 2-1. La frazione si chiude con Forni abile a chiudere su Angelino, ma l’impressione è che l’Alberese abbia da dire molto altro. Infatti la ripresa nasce sotto i colori bianconeri. Murati al 7′ devia al volo, la sfera sguscia dai guanti di Stefanini e rotola in rete, 2-2. L’estremo difensore della Nuova reagisce al 10′ intercettando bene il pallone mettendolo in corner. Si apre una fase di botta e risposta, di manovre efficaci. Il riscatto di Stefanini arriva al al 29′ quando Marra su punizione lo costringe ad un intervento capolavoro per toccare in corner. L’Alberese non si ferma e al 35′ raccoglie il vantaggio con Forni su calcio d’angolo battuto da Riitano, 2-3.

I biancorossi vacillano senza fermarsi. Calzolani al minuto 43 inventa un suggerimento super per Angelino, che supera Fancellu con un pallonetto e tocca di testa a porta vuota, 3-3. Resta solo da annotare il rosso diretto per Murati al 47′ (proteste) e ascoltare il triplice fischio.

La coppa riprenderà lunedì 6 maggio con Pitigliano – Ribolla, chiusura del primo turno del girone C.