Nogarin in Maremma: il sindaco di Livorno inaugura la campagna elettorale di Montanini

SORANO – «Filippo Nogarin a Sorano per Lavinia Montanini. Il 5 maggio il sindaco di Livorno inaugura la campagna elettorale della lista M5S Sorano» a farlo sapere il comitato elettorale della candidata pentastellata.

«Domenica 5 maggio – chiarisce il comitato in una nota – il sindaco di Livorno Filippo Nogarin fa tappa a Sorano. Un evento molto importante per il nostro Comune. La ragione? L’annuncio ufficiale della candidatura della lista M5S soranese, guidata ancora da Lavinia Montanini, già candidata a sindaco alle scorse elezioni e consigliere uscente di minoranza». «È una notizia che mi riempie di gioia – annuncia Montanini – viene a trovarci Nogarin, un uomo che stimo molto, un sindaco che ha fatto cose eccezionali a Livorno, dimostrando che il Movimento 5 Stelle sa e può amministrare con competenza».

Sarà quindi «un’opportunità preziosa – spiega la candidata pentastellata – per parlare di Sorano, di Livorno, di come si amministra un Comune, come si possono cambiare realmente le cose, nel concreto, a livello locale. Avremo la possibilità di fargli tutte le domande che vogliamo, di farci raccontare la sua esperienza, le sue battaglie di questi 5 anni a Livorno. Un’occasione davvero unica di crescita e di arricchimento».

«D’altronde il Movimento 5 stelle è proprio questo: un gruppo di persone che può contare l’una sull’altra, una fitta rete di collegamenti tra gruppi locali, nazionali ed europei che collabora a tutti i livelli istituzionali» prosegue Montanini.

«Chiaramente sarà anche l’occasione per lanciare ufficialmente il nostro programma, il nostro progetto per Sorano, le nostre proposte per risollevare il territorio e per presentare i nostri candidati per il Comune».

Infine un appello del candidato sindaco ai soranesi: «Abbiamo iniziato questa campagna con il sindaco Nogarin proprio per sottolineare l’importanza cruciale del voto di maggio. Il 26 maggio – conclude Montanini – abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino. Possiamo finalmente mettere fine alla vecchia politica. Possiamo davvero cambiare Sorano. Possiamo provare a realizzare il Comune che vogliamo. Il 26 maggio abbiamo una grande opportunità, non facciamocela scappare».

L’incontro si svolgerà al ristorante Il Tagliere Maremmano di San Quirico. L’invito è esteso a chiunque voglia partecipare. Per info e prenotazioni telefonare al 3471958866.