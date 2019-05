La Croce rossa a fianco dei ragazzi di “Biglie sciolte” per una giornata in piscina

BAGNO DI GAVORRANO – Impareranno a fare snorkeling e superare così le proprie difficoltà. La collaborazione tra Croce rossa e associazione “Biglie sciolte” si riaprirà con una sessione di “Happy water” presso la piscina di Bagno di Gavorrano. Sabato 4 maggio, dalle 14 alle 16.30, l’incontro, che ha il patrocinio dei Comuni di Gavorrano e Follonica, coinvolgerà anche l’Amatori nuoto Follonica

L’associazione “Biglie Sciolte Onlus” presta sostegno alle famiglie con minori aventi atipicità neurologiche, psicologiche e fisiche favorendo la possibilità di conoscere e intraprendere percorsi educativi personalizzati finalizzati al superamento dell’emarginazione e del disagio sociale.

La Croce rossa italiana comitato di Follonica sposando gli obiettivi umanitari dell’associazione Biglie Sciolte ed in linea con la strategia adottata dalla Croce rossa internazionale, già da alcuni anni ha promosso il progetto “Happy water” che consiste nell’accompagnare in mare giovani disabili e permettere loro di fare snorkeling e SUP, con operatori del salvataggio in acqua della Cri.

L’iniziativa del 4 maggio sarà propedeutica all’attività stessa, che sarà realizzata anche durante la prossima.

Per ulteriori accordi contattare:

• Raffaello COMPIANI 339.4539030

• Giorgio LOLINI 320.4168269