Incidente all’incrocio con l’Aurelia, due auto coinvolte

FOLLONICA – Ci sono due auto coinvolte nell’incidente avvenuto pochi minuti all’incrocio tra via Ugo Bassi e l’Aurelia, a Follonica. Sembra che un’auto stesse immettendosi in strada quando si è scontrata con un’altra vettura che viaggiava sull’Aurelia. Al momento non è ancora chiaro se vi siano coinvolti feriti nell’incidente.

Notizia in aggiornamento