Il Corri nella Maremma a Ribolla per La miniera a memoria

RIBOLLA – Sesta tappa del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Domenica 6 maggio appuntamento con La miniera a Memoria: la nona edizione prenderà il via alle 10 da piazza della Libertà (ritrovo dalle 8). Joachim Nshimirimana, vincitore delle ultime due edizioni, e Stefano Musardo, hanno trionfato due volte in questa corsa; tra le donne due successi a testa per Katerina Stankiewicz (anche lei a bersaglio nel 2017 e nel 2018) e Francesca Pini Prato.

Il percorso prevede dieci chilometri di sterrato tra le vigne della tenuta agricola di Montemassi. L’organizzazione è del Team Marathon Bike e dell’associazione Avrai, in collaborazione con la lega atletica Uisp e con il patrocinio del Comune di Roccastrada.