Giuntini presenta programma e candidati: «Cittadini appassionati e competenti»

MASSA MARITTIMA – Massa Avanti Insieme con Marcello Giuntini incontra la cittadinanza per illustrare il programma e presentare i candidati consiglieri. L’appuntamento, al palazzo dell’Abbondanza, è per sabato 4 maggio alle 17.30.

L’appuntamento, che toccherà tutti gli argomenti principali del programma elettorale, «dal lavoro all’ambiente, dalla sanità al turismo, sarà anche l’occasione per presentare i componenti della lista: cittadini appassionati e competenti, rappresentativi del territorio, dei suoi paesi e delle tante esperienze sociali e culturali presenti nel comune di Massa Marittima. Massa Avanti Insieme invita tutti i cittadini a partecipare per conoscere e per porre domande al candidato sindaco e alla sua lista».