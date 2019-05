Gioco d’azzardo: al via la ricerca del Cnr. Massa Marittima comune campione

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima è stato selezionato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IFC) di Pisa per uno studio sulla prevalenza del gioco d’azzardo nel territorio regionale al fine di comprendere quanto questo fenomeno sia diffuso e stimare la portata di eventuali problematiche, come il gioco d’azzardo patologico, da esso derivanti.

Lo studio costituisce parte integrante del piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo patologico in Toscana. Il nome di questo studio è GAPS (Gambling Adul Population Survey) e rappresenta un approfondimento del più noto studio nazionale IPSAD (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs).

CNR-IFC, per la realizzazione dello studio GAPS, ha effettuato il campionamento di 84 Comuni toscani e Massa Marittima risulta appunto tra quelli selezionati, pertanto nelle prossime settimane verranno sorteggiati alcuni residenti ai quali verrà inviato, nel periodo tra giugno e settembre, il questionario per l’indagine. Il questionario, ovviamente anonimo, dovrà essere compilato e restituito al mittente, senza alcun onere di spesa.

Il Comune di Massa Marittima, vista l’importanza dell’argomento, invita tutti i cittadini che saranno selezionati a collaborare al fine del buon esito del progetto.